В Челябинской области иномарка вылетела с дороги и повисла на отбойнике

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-03T10:18:20+03:00

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ДТП произошло в Пластовском районе на дороге Южноуральск-Магнитогорск 2 декабря. Hyundai Solaris на скорости перелетел через дорогу и заехал на дорожное ограждение. За рулем был 30-летний водитель. По кадрам с места аварии видно, как иномарка буквально повисла на отбойнике.

— По предварительной информации, водитель выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Водитель выбрал небезопасную скорость.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

От удара двое пассажиров иномарки получили травмы. Их госпитализировали в городскую больницу Пласта.

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ИСТОЧНИК KP.RU