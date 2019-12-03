В Челябинской области иномарка вылетела с дороги и повисла на отбойнике
ДТП произошло в Пластовском районе на дороге Южноуральск-Магнитогорск 2 декабря. Hyundai Solaris на скорости перелетел через дорогу и заехал на дорожное ограждение. За рулем был 30-летний водитель. По кадрам с места аварии видно, как иномарка буквально повисла на отбойнике.
— По предварительной информации, водитель выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Водитель выбрал небезопасную скорость.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
От удара двое пассажиров иномарки получили травмы. Их госпитализировали в городскую больницу Пласта.
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ИСТОЧНИК KP.RU