2019-12-03T10:19:19+03:00
Спорт

Голкипер «Трактора» Василий Демченко подписал контракт с магнитогорским «Металлургом»

Соглашение со сталеварами рассчитано до конца сезона 2019-2020
Алексей МИКУШИН
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Надолго 25-летний Василий Демченко без работы не остался.Надолго 25-летний Василий Демченко без работы не остался.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Черно-белые выставили своего вратаря на драфт отказов 1 декабря. Но долго 25-летний Василий Демченко без работы не сидел. Спустя пару дней, 3 декабря магнитогорский «Металлург» объявил о подписании контракта с Демченко до конца текущего сезона КХЛ.

Василий провел в «Тракторе» семь сезонов и вместе с командой завоевал «бронзу» регулярного чемпионата КХЛ.

По факту же произошла рокировка. Из «стальных лис» в стан «медведей» перешел 31-летний голкипер, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» Станислав Галимов. Кстати, так же, как и Демченко, он воспитанник спортшколы «Трактор». Правда, за основную команду Стас так и не выступал, играя с 2006 года за различные клубы КХЛ.

Станислав Галимов заявлен на матч «Трактора» с уфимским «Салаватом Юлаевым», который пройдет сегодня, 3 декабря, в столице Башкортостана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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