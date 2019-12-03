В Челябинске посадили замдиректора дома престарелых за взятку деньгами, холодильником и лодкой
Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор замдиректора Челябинского геронтологического центра. Ее признали виновной в получении взятки в 240 тысяч рублей в и служебном подлоге.
Соцработник два года получала мзду от руководителя нескольких коммерческих организаций. Она помогала ему в закупках центра на более выгодных условиях. Причем, «благодарность» принимала не только деньгами, но и имуществом. В списке подношений телевизор, холодильник, кровать, газовая колонка и даже лодка.
— Судом виновной назначено семь лет лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки — более 1,2 млн рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе в течение пяти лет, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Осужденную взяли под стражу в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу, это значит, что соцработник может обжаловать его.
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ИСТОЧНИК KP.RU