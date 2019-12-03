Журналисты узнали ТОП-5 самых доходных туристических объектов Южного Урала

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-03T11:46:08+03:00

Участник международного турнира по лыжному фристайлу Russian Freestyle Games 2015 во время соревнований на горнолыжном курорте Солнечная долина. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Развитие сферы туризма возложено на минэкономразвития Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер недавно внес изменения в структуру органов власти. Культура больше не отвечает за туризм. Поменялась и концепция туристической отрасли. Регион должен стать удобен для путешественников и быть готовым к потоку гостей. А доходы от туриндустрии в бюджет региона должны увеличиться.

— Брендами области являются замечательные исторические памятники, художественные промыслы. Этим конкурентным преимуществом нужно воспользоваться, — заявил Алексей Текслер.

ТОП-5 самых популярных на Южном Урале мест отдыха, которые привлекают туристов со всей страны, назвал сайт polit74.ru.

1. Для фанатов горнолыжного спорта «Солнечная долина» — самый быстро развивающийся курорт.

Преимущества: 12 лыжных трасс, инфраструктура, выстроенная для активного отдыха, парк развлечений для детей. Добраться личным транспортом и мультимодального маршрута «Снегирь». Самый важный туристический объект области принадлежит частному лицу. Председатель совета директоров ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин сумел показать, как нужно превращать туристический объект в раскрученное место отдыха, активно сотрудничая с властями.

2. Паломникам, эзотерикам и астрологам — заповедник «Аркаим».

Преимущества: уникальность историко-культурного памятника сделала его вторым по популярности местом паломничества туристов, несмотря на удаленность от областного центра. Открыт был в 90-х годах прошлого века, и интерес не ослабевает по сей день. Услуги недороги.

3. Любителям горных ландшафтов — национальный парк «Таганай».

Преимущества: для любителей пеших прогулок. Туристов ждут красочные пейзажи в горной местности. Инфраструктура достаточно развита, есть, где остановиться на ночлег. Известен с советских времен.

4. Геоглифы и сердце-озеро — в Национальном парке «Зюраткуль».

Преимущества: расположены озеро Зюраткуль для любителей рыбалки, которое получило известность своей необычной формой «сердца»; экологическая тропа и три природных зоны: уральский лес, альпийские луга, горы. Загадочный геоглиф в виде лося. Комфортабельные коттеджи и палатки на берегу озера для туриста с любым уровнем дохода.

5. Трасса один километр над уровнем моря — горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск».

Преимущества: расположен на границе Южного Урала и Башкирии, привлекая туристов из двух регионов. Рядом Магнитогорск — крупный мегаполис с развитой инфраструктурой. Современные подъемники и горнолыжные трассы мирового стандарта для международных состязаний по зимним видам спорта. Принадлежит ММК и строился для металлургов как место отдыха, сегодня принимает всех желающих.

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