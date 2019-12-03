2019-12-03T11:46:08+03:00
Общество

Журналисты узнали ТОП-5 самых доходных туристических объектов Южного Урала

Как туризм в Челябинской области станет серьезной отраслью экономики
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Участник международного турнира по лыжному фристайлу Russian Freestyle Games 2015 во время соревнований на горнолыжном курорте Солнечная долина.Участник международного турнира по лыжному фристайлу Russian Freestyle Games 2015 во время соревнований на горнолыжном курорте Солнечная долина.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Развитие сферы туризма возложено на минэкономразвития Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер недавно внес изменения в структуру органов власти. Культура больше не отвечает за туризм. Поменялась и концепция туристической отрасли. Регион должен стать удобен для путешественников и быть готовым к потоку гостей. А доходы от туриндустрии в бюджет региона должны увеличиться.

— Брендами области являются замечательные исторические памятники, художественные промыслы. Этим конкурентным преимуществом нужно воспользоваться, — заявил Алексей Текслер.

ТОП-5 самых популярных на Южном Урале мест отдыха, которые привлекают туристов со всей страны, назвал сайт polit74.ru.

1. Для фанатов горнолыжного спорта «Солнечная долина» — самый быстро развивающийся курорт.

Преимущества: 12 лыжных трасс, инфраструктура, выстроенная для активного отдыха, парк развлечений для детей. Добраться личным транспортом и мультимодального маршрута «Снегирь». Самый важный туристический объект области принадлежит частному лицу. Председатель совета директоров ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин сумел показать, как нужно превращать туристический объект в раскрученное место отдыха, активно сотрудничая с властями.

2. Паломникам, эзотерикам и астрологам — заповедник «Аркаим».

Преимущества: уникальность историко-культурного памятника сделала его вторым по популярности местом паломничества туристов, несмотря на удаленность от областного центра. Открыт был в 90-х годах прошлого века, и интерес не ослабевает по сей день. Услуги недороги.

3. Любителям горных ландшафтов — национальный парк «Таганай».

Преимущества: для любителей пеших прогулок. Туристов ждут красочные пейзажи в горной местности. Инфраструктура достаточно развита, есть, где остановиться на ночлег. Известен с советских времен.

4. Геоглифы и сердце-озеро — в Национальном парке «Зюраткуль».

Преимущества: расположены озеро Зюраткуль для любителей рыбалки, которое получило известность своей необычной формой «сердца»; экологическая тропа и три природных зоны: уральский лес, альпийские луга, горы. Загадочный геоглиф в виде лося. Комфортабельные коттеджи и палатки на берегу озера для туриста с любым уровнем дохода.

5. Трасса один километр над уровнем моря — горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск».

Преимущества: расположен на границе Южного Урала и Башкирии, привлекая туристов из двух регионов. Рядом Магнитогорск — крупный мегаполис с развитой инфраструктурой. Современные подъемники и горнолыжные трассы мирового стандарта для международных состязаний по зимним видам спорта. Принадлежит ММК и строился для металлургов как место отдыха, сегодня принимает всех желающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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