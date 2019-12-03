В Челябинской области погиб рабочий, упав с мачты сотовой связи

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-03T12:07:23+03:00

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Трагедия случилась в Южноуральске 2 декабря. Днем на крыше многоэтажки обнаружили тело рабочего с травмами, типичными для падения с высоты.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области, по факту гибели мужчины идет доследственная проверка.

Предварительно установлено, что мужчина сорвался с 15-метровой высоты вышли одного из операторов сотовой связи, где монтировал оборудование. Вышка установлена на крыше многоэтажного дома.

Сейчас проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU