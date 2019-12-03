«Не дарите крыс на Новый год»: известный ветеринар призвал защитить символ 2019 года

СЕГОДНЯ 12:46 2019-12-03T12:53:14+03:00

12 лет назад в Челябинске из зоомагазинов пропали все декоративные зверьки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Баграт Агажанов, челябинский ветеринар, ставший известным после отказа усыплять животных, призвал земляков отказаться от подарков в виде крыс на Новый год, цитирует блогера сайт Hornews.com.

По восточному календарю предстоящий год — год Крысы. 12 лет назад в Челябинске из зоомагазинов пропали все декоративные зверьки. Наверняка, и в этом году челябинцы захотят сделать оригинальный подарок. Считается, что животное приносит удачу. Однако исход такого поступка может быть печален. Как и любое другое животное, крыса должна иметь правильный уход. Без него хвостатый заболеет и умрет.

— Дарить животное — это неправильно. Человек может быть не готовым к появлению питомца, а ведь зверек будет требовать постоянного ухода и внимания, — сказал Баграт Агажанов.

Ветеринар напомнил, что питание для крыс не такое простое, как думают некоторые. Кроме готовых смесей, нужно вводить прикорм из несоленого вареного мяса, овощей, фруктов и кисломолочных продуктов. Мышиное семейство — подвижные животные, и клетка для них должна иметь тоннели, лестницы и гамаки. Еще крыса — социальное животное и нуждается в друге или подруге.

Специалисты советуют: лучше подарить детям, друзьям, родственникам или знакомым копилку в виде крысы.

— А любителям компьютерных игр — крутую компьютерную мышь, — предложила продавец-консультант сети сувенирных магазинов Ирина Ухова.

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ИСТОЧНИК KP.RU