2019-12-03T13:44:20+03:00
Происшествия

В Челябинске ФСБ накрыло очередную ячейку террористической организации

Главари и активисты вербовали в ряды террористов мигрантов из Азии [видео]
Ольга АНТОНОВА
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Задержанные пропагандировали идеологию террористической организации.Задержанные пропагандировали идеологию террористической организации.Фото: кадр с видео
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В Москве и Челябинске федеральной службой безопасности и полицейскими задержаны два главаря и семь активистов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Челябинской области, уроженцы России и выходцы государств Центральной Азии пропагандировали идеологию террористической организации, призывали к свержению власти. На подпольных собраниях в ряды террористов они вербовали местных мусульман и мигрантов-азиатов.

В квартирах исламистов обнаружены запрещенные в России пропагандистские материалы, мобильники, флешки.

В отношении девятерых задержанных возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

В Челябинске ФСБ накрыло очередную ячейку террористической организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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