В Челябинске ФСБ накрыло очередную ячейку террористической организации
В Москве и Челябинске федеральной службой безопасности и полицейскими задержаны два главаря и семь активистов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Челябинской области, уроженцы России и выходцы государств Центральной Азии пропагандировали идеологию террористической организации, призывали к свержению власти. На подпольных собраниях в ряды террористов они вербовали местных мусульман и мигрантов-азиатов.
В квартирах исламистов обнаружены запрещенные в России пропагандистские материалы, мобильники, флешки.
В отношении девятерых задержанных возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
В Челябинске ФСБ накрыло очередную ячейку террористической организации.
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ИСТОЧНИК KP.RU