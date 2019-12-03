СЕГОДНЯ 13:39 2019-12-03T13:44:20+03:00

Главари и активисты вербовали в ряды террористов мигрантов из Азии [видео]

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В Москве и Челябинске федеральной службой безопасности и полицейскими задержаны два главаря и семь активистов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Челябинской области, уроженцы России и выходцы государств Центральной Азии пропагандировали идеологию террористической организации, призывали к свержению власти. На подпольных собраниях в ряды террористов они вербовали местных мусульман и мигрантов-азиатов.

В квартирах исламистов обнаружены запрещенные в России пропагандистские материалы, мобильники, флешки.

В отношении девятерых задержанных возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/747520" frameborder="0"></iframe> В Челябинске ФСБ накрыло очередную ячейку террористической организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU