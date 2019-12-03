Вратарь Станислав Галимов впервые сыграет за «Трактор» в матче с «Салаватом Юлаевым»

СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-03T13:36:42+03:00

Игра пройдет сегодня в Уфе, начало в 19:00

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Такие игры в хоккее называют «спаренными». 28 ноября в Челябинске «Трактор» переиграл уфимцев со счетом 4:2. А ответный матч с «Салаватом Юлаевым» пройдет уже сегодня, 3 декабря в столице Башкортостана.

Уфимцы в двух последних матчах уступили магнитогорскому «Металлургу» и финскому «Йокериту». Кстати, с клубом из Хельсинки «Салават Юлаев» сыграл только накануне, и не исключено, что на матч с «Трактором» хозяева выйдут изрядно уставшими.

Челябинцы рассчитывают на снайперские качества своих легионеров. Ник Бэйлена, Томаш Гика, Лукаш Седлак и Эндрю Кейлоф стабильно забрасывают шайбы в каждом матче и являются лучшими бомбардирами «Трактора» в этом сезоне.

Матч «Трактор» — «Салават Юлаев» начнется в Уфе в 19.00 (время челябинское). А уже 7 декабря черно-белые в Магнитогорске сыграют с «Металлургом».

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ИСТОЧНИК KP.RU