2019-12-03T14:20:59+03:00
Происшествия

В Челябинской области на трассе М-5 сгорела фура

У Миасса организовано реверсивное движение
Ольга АНТОНОВА
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Фура выгорела дотла. Водитель жив. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Южный Урал".Фура выгорела дотла. Водитель жив. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Южный Урал".
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Во вторник, 3 декабря, в 15.05, на федеральной трассе М-5 у города Миасс загорелась фура.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», пострадавших нет: водитель успел эвакуироваться. Автомобиль выгорел дотла, потушить пламя водителю не удалось.

Для эвакуации вызвана спецтехника из Челябинска. Техника для уборки проезжей части уже на месте. Работы по ликвидации последствий ЧП вызван КамАЗ со световыми знаками.

Организовано реверсивное движение.

Подробности ЧП выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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