2019-12-03T15:26:47+03:00
Общество

Стало известно, когда в Челябинске появится главная новогодняя елка

Монтаж ледового городка начался 3 декабря
Ольга АНТОНОВА
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Елка на площади Революции появится совсем скоро...Елка на площади Революции появится совсем скоро...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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До любимого праздника детей и взрослых осталось 28 дней. Для того, чтобы челябинцы чувствовали приближение новогодних каникул, власти начали монтировать ледовый городок на площади Революции. В этом году, напомним, он посвящен любимым сказкам. Потому рядом с традиционными фигурами Деда Мороза и Снегурочки появится Емеля, Снежная королева на троне, бременские музыканты, стойкий оловянные солдатик, Емеля, Маугли, избушка на курьих ножках.

К 10 декабря на площади завершится ремонт трибун по обе стороны памятника Ленину. 6 декабря, как сообщили в пресс-службе городской администрации, установят елку. Потом на площадь привезут ледяные блоки - для создания фигур, арки и ограждения.

Официальное открытие новогоднего городка назначено на 25 декабря.

В этот же день на площади подведут итоги городского конкурса «Дед Мороз и Снегурочка». Эксперты оценят претендентов по десятибалльной системе, обращая внимание на образ, содержание выступления, исполнительское и актерское мастерство, режиссуру. В финал пройдут три пары Дедов Морозов и Снегурочек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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