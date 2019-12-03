Агрохолдинг в Челябинской области уличили в неуплате налогов на 63 млн рублей
Следственный комитет возбудил уголовное дело на руководство компании «Здоровая ферма» за уклонение от уплаты налогов.
С 2014 по 2017 годы предприятие недоплатило в бюджет страны 63 млн рублей. Руководство агрохолдинга предоставляло в налоговую липовые документы.
— Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к его совершению. На предприятии изымают документы, подтверждающие использование руководством «Здоровой фермы» преступной схемы уклонения от уплаты налогов, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.
В ходе расследования дела будут приняты меры возмещения ущерба государству.
ДОСЬЕ «КП»
«Здоровая Ферма» — один из ведущих агрохолдингов на Урале. Занимается производством мяса птицы, свинины, мясных деликатесов и полуфабрикатов, яиц. Предприятие зарегистрировано в Аргаяшском районе. Часть производства располагается также в Кунашакском и Красноармейском районах, Свердловской области и Пермском крае.
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ИСТОЧНИК KP.RU