Агрохолдинг в Челябинской области уличили в неуплате налогов на 63 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:20 2019-12-03T18:35:06+03:00

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Следственный комитет возбудил уголовное дело на руководство компании «Здоровая ферма» за уклонение от уплаты налогов.

С 2014 по 2017 годы предприятие недоплатило в бюджет страны 63 млн рублей. Руководство агрохолдинга предоставляло в налоговую липовые документы.

— Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к его совершению. На предприятии изымают документы, подтверждающие использование руководством «Здоровой фермы» преступной схемы уклонения от уплаты налогов, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

В ходе расследования дела будут приняты меры возмещения ущерба государству.

ДОСЬЕ «КП»

«Здоровая Ферма» — один из ведущих агрохолдингов на Урале. Занимается производством мяса птицы, свинины, мясных деликатесов и полуфабрикатов, яиц. Предприятие зарегистрировано в Аргаяшском районе. Часть производства располагается также в Кунашакском и Красноармейском районах, Свердловской области и Пермском крае.

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ИСТОЧНИК KP.RU