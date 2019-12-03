2019-12-03T18:35:06+03:00
Происшествия

Агрохолдинг в Челябинской области уличили в неуплате налогов на 63 млн рублей

Следователи изымают документацию на предприятии
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Следственный комитет возбудил уголовное дело на руководство компании «Здоровая ферма» за уклонение от уплаты налогов.

С 2014 по 2017 годы предприятие недоплатило в бюджет страны 63 млн рублей. Руководство агрохолдинга предоставляло в налоговую липовые документы.

— Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к его совершению. На предприятии изымают документы, подтверждающие использование руководством «Здоровой фермы» преступной схемы уклонения от уплаты налогов, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

В ходе расследования дела будут приняты меры возмещения ущерба государству.

ДОСЬЕ «КП»

«Здоровая Ферма» — один из ведущих агрохолдингов на Урале. Занимается производством мяса птицы, свинины, мясных деликатесов и полуфабрикатов, яиц. Предприятие зарегистрировано в Аргаяшском районе. Часть производства располагается также в Кунашакском и Красноармейском районах, Свердловской области и Пермском крае.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Пусть идут работать на заводы»: жители Челябинска не одобрили бойкот таксистов
В Уфе «Салават Юлаев» ответил «Трактору» за поражение в Челябинске
В Челябинске иномарка вылетела на тротуар после ДТП и сбила школьницу
Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу Транзит 2.0 Национального расчетного депозитария
В ЮУрГАУ открыли мемориальную доску академику Василию Бледных
В детские сады Челябинской области поставляли просроченное мясо
В Челябинской области появится новый мост за 133,6 млн рублей
Новогоднее настроение не покинет больше вас: В Челябинске в афише оперного театра есть праздничные постановки
Шесть человек пострадали в маршрутке, врезавшейся в дерево в Челябинске
Челябинская область признана одной из лучших по сувенирам для туристов в России
Стало известно, когда в Челябинске появится главная новогодняя елка
Названы три претендента на пост главного архитектора Челябинска
Строители конгресс-холла на воде в Челябинске опровергли новость о саркофаге
В Челябинской области на трассе М-5 сгорела фура
В Челябинске ФСБ накрыла очередную ячейку террористической организации
В Челябинской области может начаться выпуск лекарств для онкобольных
Вратарь Станислав Галимов впервые сыграет за «Трактор» в матче с «Салаватом Юлаевым»
К концу недели на Южном Урале установится температура выше нормы
В Челябинской области под откос мог уйти железнодорожный состав
«Не дарите крыс на Новый год»: известный ветеринар призвал защитить символ 2020 года
Челябинка в 33 года стала чемпионкой мира по бодифитнесу
В Челябинской области погиб рабочий, упав с мачты сотовой связи
Журналисты узнали ТОП-5 самых доходных туристических объектов Южного Урала
Администрация Челябинска и ЮУрГУ подписали меморандум о создании «Умного города»
В Челябинске посадили замдиректора дома престарелых за взятку деньгами, холодильником и лодкой