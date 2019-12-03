В Челябинске иномарка вылетела на тротуар после ДТП и сбила школьницу

СЕГОДНЯ 19:06 2019-12-03T19:06:00+03:00

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Сегодня днем, 3 декабря, на Копейском шоссе в Ленинском районе столкнулись Skoda Fabia и Daewoo Nexia. От удара вторая иномарка через тротуар вылетела к торговому комплексу. Об этом сообщили очевидцы.

Авария произошла недалеко от пешеходного перехода и остановки. В момент столкновения на тротуаре стояла школьница и легковушка задела ее.

— Пострадали 11-летняя девочка и водитель. Обоих госпитализировали, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU