В Уфе «Салават Юлаев» ответил «Трактору» за поражение в Челябинске
И недели не прошло, как команды встретились вновь. 28 ноября в Челябинске «Трактор» сумел одолеть гостей из Уфы — 4:2. Согласно календарю КХЛ, очередной матч клубов состоялся спустя пять дней уже в столице Башкортостана.
И снова ворота соперника у челябинцев распечатывают исключительно легионеры. Счет открыл лучший снайпер «Трактора» Лукаш Седлак (на его счету уже 11 шайб). А когда уфимцы вышли вперед (2:1), шансы команд выровнял Ник Бэйлен (четвертая шайба). Кстати, ассистентами стали также легионеры, записав на свой счет очередные зачетные баллы.
При счете 2:2 начали забрасывать только хозяева, доведя дело до победы 5:2.
Отметим, в конце второго периода после травмы Владислава Сухачева место в воротах занял Станислав Галимов, который на днях перешел в «Трактор» из Магнитки (контракт рассчитан до конца сезона).
В субботу, 7 декабря «Трактор» в Магнитогорске сыграет с местным «Металлургом».
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ИСТОЧНИК KP.RU