В Уфе «Салават Юлаев» ответил «Трактору» за поражение в Челябинске

СЕГОДНЯ 19:36 2019-12-03T19:38:23+03:00

Голы легионеров не помогли «Трактору» переиграть «Салават Юлаев» в Уфе. Фото: ХК «Трактор».

Хоккеисты Башкортостана переиграли «медведей» — 5:2, рассчитавшись за недавний проигрыш в гостях

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И недели не прошло, как команды встретились вновь. 28 ноября в Челябинске «Трактор» сумел одолеть гостей из Уфы — 4:2. Согласно календарю КХЛ, очередной матч клубов состоялся спустя пять дней уже в столице Башкортостана.

И снова ворота соперника у челябинцев распечатывают исключительно легионеры. Счет открыл лучший снайпер «Трактора» Лукаш Седлак (на его счету уже 11 шайб). А когда уфимцы вышли вперед (2:1), шансы команд выровнял Ник Бэйлен (четвертая шайба). Кстати, ассистентами стали также легионеры, записав на свой счет очередные зачетные баллы.

При счете 2:2 начали забрасывать только хозяева, доведя дело до победы 5:2.

Отметим, в конце второго периода после травмы Владислава Сухачева место в воротах занял Станислав Галимов, который на днях перешел в «Трактор» из Магнитки (контракт рассчитан до конца сезона).

В субботу, 7 декабря «Трактор» в Магнитогорске сыграет с местным «Металлургом».

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ИСТОЧНИК KP.RU