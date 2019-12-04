2019-12-04T05:45:14+03:00
Общество

Лавочки из старых кроватей: депутат попросил проверить благоустройство парка в Челябинске

Рассказываем, почему конструкции наводят ностальгические воспоминания [фото]
Ирина Фадюшина
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Металлический каркас обшивают досками. Фото: Роман НикитинМеталлический каркас обшивают досками. Фото: Роман Никитин
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Конструкции, которые устанавливают в парке на Алом Поле, как будто сделаны из… старых панцирных кроватей. К неожиданному выводу пришел депутат Центрального района Роман Никитин.

— Я 1976 года рождения. Когда не было Интернета, одним из развлечений было найти панцирную сетку от кровати и прыгать на ней как на батуте. Поколение, которое постарше, это помнит. Глядя на эти лавочки, кажется, что их слепили из того, что было: где-то квадрат, где-то уголок, — рассказал Роман Никитин.

Конструкции собраны из множества деталей. Фото: Роман Никитин

Конструкции собраны из множества деталей. Фото: Роман Никитин

Конструкции монтируют на участке между Дворцом пионеров и храмом Александра Невского. Вероятнее всего, они будут использоваться как лавочки.

Похоже? Фото: Роман Никитин

Похоже? Фото: Роман Никитин

Активист направил обращение в главное контрольное управление Челябинской области. В ведомстве заявили, что рассмотрение данного вопроса не входит в их компетенцию и перенаправили обращение в Контрольно-ревизионное управление администрации Челябинска.

Выдержки из ответа контрольного управления

Выдержки из ответа контрольного управления

Кстати, как следует из ответа, конструкции именуются «подпорными стенками» и стоят почти два млн руб.

Выдержки из ответа контрольного управления

Выдержки из ответа контрольного управления

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ИСТОЧНИК KP.RU

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