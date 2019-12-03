В Челябинской области осудили бизнес-тренера, похитившую 50 миллионов у своих учеников
Златоустовский городской суд признал виновной 41-летнюю местную жительницу. Ее судили за мошенничество в особо крупном размере. Своими аферами она прославилась на всю страну.
Аферистка организовала платные онлайн-уроки в закрытой группе «Академия Успеха» во «ВКонтакте». Всех желающих «обучала» выкупу залогового имущества с аукционов. А после курсов уговаривала вложить деньги в совместные сделки. Обещала хорошую прибыль. Но в итоге деньги присваивала себе.
Почти за два года аферистке удалось развести 80 человек их разных регионов России и Казахстана. В общей сумме она похитила более 50 млн рублей.
— Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимой пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU