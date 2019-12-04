«Есть квартира, а живет на трубах»: жители Челябинской области пытаются помочь бездомному

СЕГОДНЯ 05:48 2019-12-04T05:51:43+03:00

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Фото дяди Коли, что живет на теплотрассе Златоуста, попало во многие интернет-паблики города. Мол, человек вынужден ночевать на улице — не порядок! К бедолаге выехали соцслужбы, волонтеры и просто неравнодушные жители города. Все хотели помочь. Но воз и ныне там.

— Так много человек писали, что помогут ему и работой, и жильем. Я зашел к нему спросить, как дела, что изменилось. Он передавал всем привет. Говорит: «Приезжали помощники, да ухали. Одни понты пустые», — написал в группе «Подслушано в Златоусте» горожанин.

Чтобы узнать, почему не оказали помощь, к бездомному отправился администратор другого городского паблика «ЧП Златоуст».

— Квартиру ему предложили в районе вокзала. Но он сказал, что это далеко. Трижды приезжали к нему из ночлежки для бездомных. Он с ними не поехал. Оказалось, что у него и самого есть жилье в Златоусте. И это он мне подтвердил. Так пусть идет домой! — пишет Андрей Королев. — Есть квартира, куда пойти, а живет на трубах!

— Может, дяде Коле легче обвинить других, что не помогают, чем признаться, что такая жизнь — это его выбор? — комментирует подписчица паблика Ксения Никулина.

— Бродяжничество — это болезнь, и не всегда она лечится, — отметила Лилия Барабанова.

— Действительно, нередки случаи, когда бродяг отмывают, делают им документы, дают жилье, устраивают на работу, а они все равно сбегают на улицу, - комментируют в челябинском социальном центре по оказанию помощи лицам без определенного места жительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU