2019-12-04T06:06:50+03:00
Общество

«Чтобы не мучилась!»: житель Челябинской области привязал свою собаку к забору и хотел пристрелить

Очевидцы спасли животное
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Спасенный пес у ветеринара. Кадр из видео частной передержки "Верный друг".Спасенный пес у ветеринара. Кадр из видео частной передержки "Верный друг".
Изменить размер текста:

О человеческом предательстве рассказала в соцсетях зоозащитница из города Златоутста Челябинской области.

— Позвонила знакомая волонтер. Девушка в панике кричала, что ее сосед сейчас застрелит своего пса, — пишет в группе «ЧП Златоуст» в ВК Анастасия Игнатьева. — Мы тут же выехали на место. Знали бы вы, что мы увидели… Собака была привязана к забору. Я даже не представляю, как вам описать ее глаза. В них были грусть, страх, боль...

Собака была настолько истощена, что виден скелет. Хозяин утверждал, что животное болеет вот уже три месяца, что ему ничем не помочь. Мы спросили, а возил ли он собаку в клинику. На что услышали ответ: нет. Мы тут же забрали пса и отправились к ветеринару.

Сейчас спасенную собаку лечат.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Челябинска запустят дополнительные поезда в две столицы и Сибирь
Сбежавшая из детской тюрьмы жительница Челябинской области рассказала о том, как живет сейчас
Жительница Челябинской области рассказала Андрею Малахову шокирующие подробности жизни с матерью-тираном
«Выжили, потому что согревали друг друга»: собака спасла выброшенных на улицу щенков в Челябинской области
«У нас пожар»: резкий шум в челябинском ТРК разбудил жителей соседнего дома
«Есть квартира, а живет на трубах»: жители Челябинской области пытаются помочь бездомному
Лавочки из старых кроватей: депутат попросил проверить благоустройство парка в Челябинске
В Челябинской области осудили бизнес-тренера, похитившую 50 миллионов у своих учеников
«Пусть идут работать на заводы»: жители Челябинска не одобрили бойкот таксистов
В Уфе «Салават Юлаев» ответил «Трактору» за поражение в Челябинске
В Челябинске иномарка вылетела на тротуар после ДТП и сбила школьницу
Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу Транзит 2.0 Национального расчетного депозитария
Агрохолдинг в Челябинской области уличили в неуплате налогов на 63 млн рублей
В ЮУрГАУ открыли мемориальную доску академику Василию Бледных