«Чтобы не мучилась!»: житель Челябинской области привязал свою собаку к забору и хотел пристрелить

СЕГОДНЯ 06:06 2019-12-04T06:06:50+03:00

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О человеческом предательстве рассказала в соцсетях зоозащитница из города Златоутста Челябинской области.

— Позвонила знакомая волонтер. Девушка в панике кричала, что ее сосед сейчас застрелит своего пса, — пишет в группе «ЧП Златоуст» в ВК Анастасия Игнатьева. — Мы тут же выехали на место. Знали бы вы, что мы увидели… Собака была привязана к забору. Я даже не представляю, как вам описать ее глаза. В них были грусть, страх, боль...

Собака была настолько истощена, что виден скелет. Хозяин утверждал, что животное болеет вот уже три месяца, что ему ничем не помочь. Мы спросили, а возил ли он собаку в клинику. На что услышали ответ: нет. Мы тут же забрали пса и отправились к ветеринару.

Сейчас спасенную собаку лечат.

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ИСТОЧНИК KP.RU