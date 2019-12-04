«У нас пожар»: резкий шум в челябинском ТРК разбудил жителей соседнего дома

СЕГОДНЯ 06:23 2019-12-04T06:25:14+03:00

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Утром в среду, 4 декабря, жителей дома на Чичерина, 30 встревожил резкий шум в ТРК «Космос».

— Я услышала сильные звуки — как будто самолет летит. Видимо, начали вытяжки дымоудаления работать. Звоню в ТРК, охранник говорит: «У нас пожар» и трубку бросает. Звоню снова, спрашиваю, надо ли нам эвакуироваться. Он ответил, что уже тушат, — рассказала жительница дома Елена. — Потом стало тихо, через несколько минут опять зашумело.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области прокомментировали, что вызова не поступало. Можно лишь предположить, что у сотрудников ТРК подгорел завтрак и они смогли потушить его самостоятельно.

Отметим, что жители Чичерина, 30 жалуются на соседство с торговым центром с момента его запуска — здание построили слишком близко к жилому дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU