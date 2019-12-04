«Выжили, потому что согревали друг друга»: собака спасла выброшенных на улицу щенков в Челябинской области
Дело было в Магнитогорске. Несколько дней простояла возле дома картонная коробка. Поставили ее в неприметном месте: люди не сразу обратили внимание. На коробке было написано «щенки».
— Когда я заглянула в нее, там уже не было никого. А в понедельник собака в камнях рядом нашла двух щенят, — написала Наталья Круглик в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК. — В округе не было беременных собак. Значит, ощенилась домашняя. И в коробку не пожалели постелить теплые хорошие вещи.
Правда, они не спасли бы щенков, если бы их не унюхала собака. Коробка простояла незамеченной несколько дней.
Малыши замерзли. Сейчас их отогрели, откормили и пристраивают. Одного уже забрали. Другой пока ждет своего хозяина. Кто хочет взять щенка, пишите зоозащитнице Татьяне Ефимовой. Волонтеры готовы оплатить стерилизацию и прививки.
— Выжили на морозе, потому что друг друга согревали, — написала Татьяна в соцсети и выложила милое фото обнимабщихся щенят.
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ИСТОЧНИК KP.RU