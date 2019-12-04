2019-12-04T08:31:32+03:00
Происшествия

В центре Челябинска сгорела машина, попавшая в ДТП

Происшествие попало на видео
Ирина Фадюшина
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Фото: Регион-74 | Челябинск/vk.comФото: Регион-74 | Челябинск/vk.com
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Утром 4 декабря на перекрестке улиц Смирных и Энтузиастов столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них загорелся. Объятую огнем машину сняли на видео.

Водитель успел выйти из машины и пытался потушить огонь снегом до приезда пожарных. Очевидцы рассказали, что из-за пробок пожарным пришлось долго пробираться к месту, но в МЧС сообщили, что приехали вовремя.

— Сигнал поступил в 8:04. Пожарные доехали за 8 минут при нормативе в 10. Работала одна автоцистерна и пять человек личного состава, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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