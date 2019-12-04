Будь в теме: задай свой вопрос управляющему банка «Открытие»
Управляющий банком «Открытие» в Челябинской области Константин Болдырев готов ответить на вопросы в рамках он-лайн конференции.
Речь пойдет о тенденциях розничного кредитования, ипотечных программах, об актуальных предложениях банка в части сбережений и накоплений, а также возможностях для выгодных инвестиций. Поделится спикер и планами дальнейшего развития ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в регионе.
С 4 по 10 декабря ждем ваши вопросы Константину Александровичу на адрес электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru
Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.
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