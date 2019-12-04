Будь в теме: задай свой вопрос управляющему банка «Открытие»

СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-04T08:41:02+03:00

У читателей «Комсомолки» есть уникальная возможность узнать максимум полезной информации из первых рук

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Управляющий банком «Открытие» в Челябинской области Константин Болдырев готов ответить на вопросы в рамках он-лайн конференции.

Речь пойдет о тенденциях розничного кредитования, ипотечных программах, об актуальных предложениях банка в части сбережений и накоплений, а также возможностях для выгодных инвестиций. Поделится спикер и планами дальнейшего развития ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в регионе.

С 4 по 10 декабря ждем ваши вопросы Константину Александровичу на адрес электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.

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