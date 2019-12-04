2019-12-04T09:41:38+03:00
Общество

Самый известный архитектор России высказался о Челябинске

Коркинец Николай Шумаков о плюсах и минусах столицы Южного Урала
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Народный архитектор Николай Шумаков часто навещает Челябинск и свой родной Коркино. Фото: uralpress.ruНародный архитектор Николай Шумаков часто навещает Челябинск и свой родной Коркино. Фото: uralpress.ru
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Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков родился в Коркино. Недавно ему было присвоено звание «народного архитектора». О Челябинске и городе, где он родился, он рассказал агентству «Урал-пресс-информ».

Ровно год назад архитектор приезжал в Челябинск и оценил его достоинства и недостатки, а также дал несколько советов бывшему губернатору Дубровскому. Автовокзал у Дворца спорта «Юность», освещенность, озеленение и транспортное развитие города стали объектами его критики.

В среду, 3 декабря, Николай Шумаков прилетел, чтобы принять участие в отборе кандидатов в кадровый резерв на должность главного архитектора Челябинска.

Для южноуральской столицы у президента нашлись утешительные слова. На его взгляд, в областном центре не такая патовая ситуация: город нельзя назвать мертвым и убитым, но и привлекательным для жизни его не назовешь.

— Челябинск — город с хорошей перспективой развития. Но для его преобразования нужна политическая воля главы и губернатора. Тогда главный архитектор будет работать в иной ситуации и обстановке, он сможет реализовать великие идеи, которые сейчас вынашивает кандидат, — уверен народный архитектор.

Шумаков предположил, что сейчас администрация думает о том, чтобы поддерживать город на должном уровне. А это, по его словам, сложная комплексная работа, тяжелый, абсолютно нетворческий труд, скорее, администратора. А цель — превращение Челябинска в город мечты.

А вот о Коркино он высказался менее лестно.

— Я въезжаю в Коркино, и мне становится страшно. Как вообще люди тут могут жить? Промышленность остановилась, Коркинский разрез закрыт, трудоустроиться некуда, дома все разваливаются. Гетто, настоящее гетто, — с болью поделился Николай Шумаков и добавил, что что-то сделать для исправления ситуации можно и нужно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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