В Магнитогорске полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить BMW

СЕГОДНЯ 09:50 2019-12-04T09:50:11+03:00

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В Магнитогорске экипаж ДПС открыл огонь, чтобы остановить пьяного лихача на BMW. О водителе, гонящем по проспекту Карла Маркса, полицейским сообщали жители города.

Мужчина упорно игнорировал требования остановиться, поэтому пришлось применить крайнюю меру.

— В ходе преследования водитель неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения, подвергая опасности жизнь и здоровье граждан. После предупредительного выстрела в воздух произведены прицельные выстрелы по колесам, в результате чего автомобиль остановился и водитель задержан, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Оказалось, что у 30-летнего гонщика нет прав — ранее их забрали за вождение подшофе. Мужчине назначили 220 часов принудительных работ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/747679" frameborder="0"></iframe> Полиция применила оружие чтобы остановить нарушителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU