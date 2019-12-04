2019-12-04T09:50:11+03:00
Общество

В Магнитогорске полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить BMW

Мужчина не реагировал на требования остановиться
Ирина Фадюшина
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Сотрудники ДПС выстрелили по колесам.Сотрудники ДПС выстрелили по колесам.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Магнитогорске экипаж ДПС открыл огонь, чтобы остановить пьяного лихача на BMW. О водителе, гонящем по проспекту Карла Маркса, полицейским сообщали жители города.

Мужчина упорно игнорировал требования остановиться, поэтому пришлось применить крайнюю меру.

— В ходе преследования водитель неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения, подвергая опасности жизнь и здоровье граждан. После предупредительного выстрела в воздух произведены прицельные выстрелы по колесам, в результате чего автомобиль остановился и водитель задержан, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Оказалось, что у 30-летнего гонщика нет прав — ранее их забрали за вождение подшофе. Мужчине назначили 220 часов принудительных работ.

Полиция применила оружие чтобы остановить нарушителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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