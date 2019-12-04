«Верните документы!»: в Челябинске разыскивают грабителей, обчистивших машины в Чурилово

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-04T10:43:55+03:00

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В Чурилово неизвестные обчистили несколько автомобилей, разбив стекла. Инцидент произошел в ночь на 3 декабря. Злоумышленники попали на видео. Как сообщают местные жители, преступники ходили вокруг машин, пиная по колесам и дергая ручки — вероятно, чтобы проверить, работает ли сигнализация.

— Вот этот человек вечером 2 декабря ходил по району и «отработал» машину на 2-й Эльтонской, 40. И, как минимум, у ещё одной машины разбил стекло, — пишет одна их пострадавших Анна Стешиц в группе «В Чурилово». — Мужчина, верните документы из машины, Вам проще будет! Если вдруг кто узнает данного типа, передайте, чтоб документы отдал.

В комментариях жители пишут, что уже видели этого мужчину ранее. Кроме того, сообщается, что они продолжили орудовать сегодня ночью

— Вроде этот мужик летом тоже бегал по нашему району, только на Зальцмана, и дергал ручки автомобилей и моего тоже, вроде он, он какой-то ненормальный, про зятя кричал и что это его машина, а не моя, — пишет Валентина Савельева.

— У меня сегодня утром на брелке датчик удара мигал. Скорее всего ходили по колесам пинали, — рассказал еще один житель микрорайона Егор Бережной.

— Сегодня ночью, между 3 и 4, из машины были украдены документы и куртка, — пишет челябинец под ником Хаетилло Махмудов. — Машина стояла на остановке «Виктора Давыдова» в сторону центра. Владелец машины — работник шаурумы на остановке.

В полиции подтвердили, что им поступало обращение от одного из пострадавших автомобилистов, проводится проверка. Жители передали записи с домофонов и камер видеонаблюдения, где «засветились» преступники.

Грабители в Чурилово.

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ИСТОЧНИК KP.RU