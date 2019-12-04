2019-12-04T10:43:55+03:00
Общество

«Верните документы!»: в Челябинске разыскивают грабителей, обчистивших машины в Чурилово

Жители сообщают о новых фактах грабежей [видео]
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Мужчина звонил в домофоны.Мужчина звонил в домофоны.Фото: Кадр видео
Изменить размер текста:

В Чурилово неизвестные обчистили несколько автомобилей, разбив стекла. Инцидент произошел в ночь на 3 декабря. Злоумышленники попали на видео. Как сообщают местные жители, преступники ходили вокруг машин, пиная по колесам и дергая ручки — вероятно, чтобы проверить, работает ли сигнализация.

— Вот этот человек вечером 2 декабря ходил по району и «отработал» машину на 2-й Эльтонской, 40. И, как минимум, у ещё одной машины разбил стекло, — пишет одна их пострадавших Анна Стешиц в группе «В Чурилово». — Мужчина, верните документы из машины, Вам проще будет! Если вдруг кто узнает данного типа, передайте, чтоб документы отдал.

В комментариях жители пишут, что уже видели этого мужчину ранее. Кроме того, сообщается, что они продолжили орудовать сегодня ночью

— Вроде этот мужик летом тоже бегал по нашему району, только на Зальцмана, и дергал ручки автомобилей и моего тоже, вроде он, он какой-то ненормальный, про зятя кричал и что это его машина, а не моя, — пишет Валентина Савельева.

— У меня сегодня утром на брелке датчик удара мигал. Скорее всего ходили по колесам пинали, — рассказал еще один житель микрорайона Егор Бережной.

— Сегодня ночью, между 3 и 4, из машины были украдены документы и куртка, — пишет челябинец под ником Хаетилло Махмудов. — Машина стояла на остановке «Виктора Давыдова» в сторону центра. Владелец машины — работник шаурумы на остановке.

В полиции подтвердили, что им поступало обращение от одного из пострадавших автомобилистов, проводится проверка. Жители передали записи с домофонов и камер видеонаблюдения, где «засветились» преступники.

Грабители в Чурилово.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали жертвой грабителей?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Мессенджеры или телефон: +7-968-124-92-44

Почта: gazeta174@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эколог о челябинских заводах: будем душить их
ВТБ Лизинг предлагает специальные условия на коммерческие автомобили Fiat
В Магнитогорске полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить BMW
Самый известный архитектор России высказался о Челябинске
Таксиста, избившего до смерти журналиста из Магнитогорска, оставили под стражей до конца новогодних каникул
Будь в теме: задай свой вопрос управляющему банка «Открытие»
В центре Челябинска сгорела машина, попавшая в ДТП
Из Челябинска запустят дополнительные поезда в две столицы и Сибирь
Сбежавшая из детской тюрьмы жительница Челябинской области рассказала о том, как живет сейчас
Жительница Челябинской области рассказала Андрею Малахову шокирующие подробности жизни с матерью-тираном
«Выжили, потому что согревали друг друга»: собака спасла выброшенных на улицу щенков в Челябинской области
«У нас пожар»: резкий шум в челябинском ТРК разбудил жителей соседнего дома
«Чтобы не мучилась!»: житель Челябинской области привязал свою собаку к забору и хотел пристрелить
«Есть квартира, а живет на трубах»: в Челябинской области пытаются помочь бездомному
Лавочки из старых кроватей: депутат попросил проверить благоустройство парка в Челябинске
В Челябинской области осудили бизнес-тренера, похитившую 50 миллионов у своих учеников
«Пусть идут работать на заводы»: жители Челябинска не одобрили бойкот таксистов
В Уфе «Салават Юлаев» ответил «Трактору» за поражение в Челябинске
В Челябинске иномарка вылетела на тротуар после ДТП и сбила школьницу
Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу Транзит 2.0 Национального расчетного депозитария
Агрохолдинг в Челябинской области уличили в неуплате налогов на 63 млн рублей
В ЮУрГАУ открыли мемориальную доску академику Василию Бледных