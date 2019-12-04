Эколог о челябинских заводах: не позволим выключить рубильник

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-04T13:16:24+03:00

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Дмитрий Закарлюкин известен всему Челябинску как специалист широкого профиля: инженер-конструктор, маркетолог, бизнесмен, эколог… Ипостаси можно перечислять до бесконечности. Его экологические проекты воспринимаются горожанами «на ура». Он уже объединил массу людей для сбора мусора в городе и не останавливается на достигнутом.

Как построить общество нового качества, об этом у эколога узнала LentaChel.ru

Дмитрий честно признался, что своими проектами строит общество иного качества и не собирается уезжать из Челябинска и России:

— Мы уже собираем 25 типов отходов. Такого нет даже в Копейске, где первыми начали раздельный сбор мусора. Хотя мне говорят, что в другой стране с моими подходами я бы имел другие возможности и другие результаты.

Эколог уверен, что другие результаты могут быть как раз здесь, поскольку именно тут низкая стартовая точка. В России пока слишком много нерешенных проблем в отличие от развитых стран.

— Эволюция сознания привела меня к климатической повестке. Мы бесконечно забираем ресурсы, которые конечны. Это неправильно. От былого равнодушия к теме я пришел к пониманию, что надо регулярно убирать от мусора берега наших прекрасных озер, потом возникла идея его переработки, — говорит Закарлюкин.

В челябинской региональной организации «Развитие экологической культуры», в которой состоит Дмитрий, хотят среди населения области сформировать экокультуру. Тогда человек не мусорит и не выключает фильтры на заводах.

Дмитрий точно знает, как победить собственников заводов, которые отравляют воздух:

— Начинать надо с людей, которые непосредственно выключают рубильник. А собственников заводов бесполезно убеждать. У них деньги, связи, влияние. А человек, который стоит у рубильника, у него есть только его совесть. Он может сделать выбор.

Дмитрия не пугает, что человека могут уволить или заменить на другого. «Но я для себя выбираю в такой ситуации уволиться с той работы, которая заставляет меня поступать во вред окружающей среде, в которой я сам живу», — уверен эколог.

Закарлюкин согласен: «Звучит утопично, но ничего страшного. Большие результаты моей деятельности, вполне возможно, лежат за пределами моей жизни. Кто-то должен это начать делать. Я делаю то, что можно сейчас. И каждый шаг расширяет перспективу. То, что было невозможно вчера, становится возможным сегодня. Главное — делать».

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ИСТОЧНИК KP.RU