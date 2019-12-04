В Челябинске врачи спасли девочку с редким врожденным диагнозом

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-04T11:27:09+03:00

Челябинские врачи вырвали жизнь ребенка из лап смертельной болезни. Спасибо! Фото: пресс-служба ЧОДКБ.

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Маленькая пациентка Челябинской областной клинической больницы могла умереть сразу после рождения. Множественный тромбоз вен привел к отмиранию мягких тканей. В борьбе за жизнь ребенка сплотились реаниматологи, неонатологи, детские хирурги, гематологи Челябинской областной детской клинической больницы.

Первый шаг к спасению — правильно и вовремя поставленный диагноз. Второе — своевременно начатое лечение. Как сообщает пресс-секретарь ЧОДКБ Ольга Терехина, бригада докторов держала связь со столичными коллегами: девочку «смотрели» доктора федеральных центров и подтвердили крайне редкий диагноз.

Единственный путь к спасению — постоянный прием концентрата протеина С. Этот препарат не входит в льготный список, и в России получить его можно только за деньги. Чтобы жизнь семьи больного ребенка не превратилась в борьбу за выживание, врачи пошли к чиновникам и добились персонального решения проблемы. С шестимесячного возраста девочка получает лекарство постоянно.

Восьмилетняя пациентка челябинских врачей — единственный живущий в стране ребенок с таким диагнозом. Усилия врачей Челябинской областной детской клинической больницы оценили члены московского Экспертного совета. Ведущие онкогематологи и иммунологии высоко оценили доклад по истории спасения ребенка главврача по онкогематологии ЧОДКБ, профессора, доктора медицинских наук Ирины Спичак.

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ИСТОЧНИК KP.RU