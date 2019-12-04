Николай Дроздов поздравил челябинцев с премией за экопроект

СЕГОДНЯ 11:38 2019-12-04T11:38:06+03:00

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Известный ученый и телеведущий Николай Дроздов поздравил южноуральцев с получением премии «EcoWorld-2019». Серебряную медаль Российской академии наук «Жить в гармонии с природой» завоевала Первая школа экотуризма из Златоуста. Это не единственная награда земляков. В номинации «Экологическое образование, просвещение, культура» златоустовцам вручили диплом второй степени.

Почетными гостями церемонии стали Николай Дроздов и вице-президент Российской академии естественных наук Олег Кошкин. Победивший проект направлен на экологическое просвещение детей и дает знания по истории, географии и природе родного края.

«Это экоуроки. Первый — веселая зоология. Далее идет урок истории и этнографии. Затем интегрированный урок географии, физкультуры и ОБЖ. Все занятия проходят непосредственно в контакте с природой: на реке Ай. Далее географический модуль и модуль ОБЖ: изучаем, как выжить в условиях тайги, как сориентироваться и помочь себе. Потом урок технологии. По итогам дети получают сертификат», — рассказала сайту «Медиазавод» руководитель первой школы экотуризма Златоуста Татьяна Рыбкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU