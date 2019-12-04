Челябинец поспорил, что попадет на шоу на Первом канале

СЕГОДНЯ 14:30 2019-12-04T14:30:32+03:00

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Челябинца Глеба Тропина на обучение вокалу вдохновило шоу «Щас спою». Там сначала претендент поет под аккомпанемент фортепиано. Это вызывает обычно смех у зрителей. А затем публике демонстрируется отрепетированный за месяц номер. Зрители голосуют за каждого из участников, в итоге один из них выигрывает приз.

— Мне 41 год, и всю жизнь мне говорили: «Мальчик, не пой!». В школе обычной, школе музыкальной, в институте, когда играл в КВН. А я хочу петь! Я решил проверить, правда ли можно запеть после месяца занятий, как говорят на «Первом канале». Буду заниматься три раза в неделю весь декабрь, — цитирует Глеба Тропина сайт polit74.ru

Наставником челябинца стала Евгения Аршинова, преподаватель рока и экстремального вокала. А пока Глеб ведет блог, занимается пением и хочет в будущем принять участие в каком-нибудь телешоу.

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ИСТОЧНИК KP.RU