Школьник из Челябинска надругался над подругой
Школьник из Челябинска рискует провести за решеткой от 12 до 20 лет за изнасилование девочки. Преступление было совершено в одном из домов Златоуста в понедельник, 2 декабря.
Задержан 15-летний подозреваемый. Известно, что мальчик учится в девятом классе и ранее был знаком с жертвой.
Как сообщили в следственном комитете, уголовное дело. Его будут расследовать по статье «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста». Отметим, что ответственность за изнасилование предусмотрена с 14 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU