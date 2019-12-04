2019-12-04T15:16:18+03:00
Общество

Школьник из Челябинска надругался над подругой

Юноша уже задержан
Ирина Фадюшина
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Задержанный был знаком с девочкой ранееЗадержанный был знаком с девочкой ранееФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Школьник из Челябинска рискует провести за решеткой от 12 до 20 лет за изнасилование девочки. Преступление было совершено в одном из домов Златоуста в понедельник, 2 декабря.

Задержан 15-летний подозреваемый. Известно, что мальчик учится в девятом классе и ранее был знаком с жертвой.

Как сообщили в следственном комитете, уголовное дело. Его будут расследовать по статье «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста». Отметим, что ответственность за изнасилование предусмотрена с 14 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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