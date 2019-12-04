В Челябинской области будут судить похитителей молодой пары
В Копейске Челябинской области семейная пара, владевшая магазином, похитила сотрудницу и ее мужа. Избили обоих, а парень впоследствии скончался. Чтобы скрыть следы преступления, тело сожгли. Трагический случай был в 2016 году, сообщает сайт Челябинск Сегодня.
Молодая продавщица задолжала хозяйке четыре тысячи рублей. Из-за долга предпринимательница угрожала ей и несколько раз избивала сотрудницу на глазах у 18-летнего мужа. Затем парня они обвинили в пропаже электроинструмента из квартиры, которую предоставили для проживания. Предъявили долг в 30 тысяч. А затем снова избили, теперь в присутствии супруги. От полученных травм молодой человек скончался.
За 250 тысяч рублей муж бизнесвумэн нанял знакомого, чтобы тот вывез тело и сжег. После просьбы таким же образом расправиться со свидетельницей, наемный убийца обратился в полицию.
49-летняя супруга и 37-летний муж задержаны. Предъявлены обвинения. Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает сайт Челябинск Сегодня со ссылкой на пресс-службу Челябинской областной прокуратуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU