2019-12-04T16:02:08+03:00
Общество

Начислили лишнее: в Челябинской области бывший военный пригрозил взорвать коммунальщиков

Мужчина оказался излишне эмоционален, но в полиции шуток не понимают
Ирина Фадюшина
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Пенсионеру сделали перерасчет, а уголовное дело осталосьПенсионеру сделали перерасчет, а уголовное дело осталосьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ветерана вооруженных сил обвиняют в лжеминировании. 71-летнему жителю Чебаркуля выставили большие счета, а коммунальщики не хотели с ним разговаривать, ссылаясь на это, что у них обед. В сердцах бывший военный сказал: «Вас там всех повзрывать надо», пишет информационный сайт «Медиазавод».

— Через полчаса после звонка приехали сотрудники полиции, надели на него наручники и увезли. Сказали, что он заведомо ложно сообщил о заложенной мине. Ему вменяют, что он из хулиганских побуждений все сделал, чтобы отвлечь спецслужбы, — рассказал его адвокат Сергей Горин.

Проблема со счетами решилась, а уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» осталось. Адвокат отмечает: пенсионер звонил со своего телефона и даже оставил свои данные. Какой же минер будет так открыто звонить? Да и сами сотрудники не спешили эвакуироваться, а спокойно доедали свой обед. В полиции уточнили, что информация о взрывном устройстве поступила от Единой дежурно-диспечерской службы, а не от коммунальщиков.

Сейчас пенсионер находится под подпиской о невыезде. По словам адвоката, для 71-летнего чебаркульца такая ситуация стала большим потрясением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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