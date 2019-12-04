Начислили лишнее: в Челябинской области бывший военный пригрозил взорвать коммунальщиков

СЕГОДНЯ 15:54 2019-12-04T16:02:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Ветерана вооруженных сил обвиняют в лжеминировании. 71-летнему жителю Чебаркуля выставили большие счета, а коммунальщики не хотели с ним разговаривать, ссылаясь на это, что у них обед. В сердцах бывший военный сказал: «Вас там всех повзрывать надо», пишет информационный сайт «Медиазавод».

— Через полчаса после звонка приехали сотрудники полиции, надели на него наручники и увезли. Сказали, что он заведомо ложно сообщил о заложенной мине. Ему вменяют, что он из хулиганских побуждений все сделал, чтобы отвлечь спецслужбы, — рассказал его адвокат Сергей Горин.

Проблема со счетами решилась, а уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» осталось. Адвокат отмечает: пенсионер звонил со своего телефона и даже оставил свои данные. Какой же минер будет так открыто звонить? Да и сами сотрудники не спешили эвакуироваться, а спокойно доедали свой обед. В полиции уточнили, что информация о взрывном устройстве поступила от Единой дежурно-диспечерской службы, а не от коммунальщиков.

Сейчас пенсионер находится под подпиской о невыезде. По словам адвоката, для 71-летнего чебаркульца такая ситуация стала большим потрясением.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете подробности этой истории?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU