2019-12-04T18:26:56+03:00
Общество

Урбанисты предложили благоустроить территорию возле правительства Челябинской области

Для этого придется уменьшит парковку [эскиз проекта]
Ирина Фадюшина
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Фото: Челябинский урбанист/vk.comФото: Челябинский урбанист/vk.com
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Возле ТРК «КУБа» со стороны областного правительства предложили сделать небольшой парк. Идея проста: обустроить зеленые островки и скамейки, убрать огромный рекламный щит и территория в центре города перестанет быть зоной отчуждения.

Возле торгового центра появятся зоны отдыха. Фото: Челябинский урбанист/vk.com

Возле торгового центра появятся зоны отдыха. Фото: Челябинский урбанист/vk.com

— Мы визуализировали наше предложение по созданию минисквера у «КУБы». Была пустая городская земля с неудобными пешеходными связями — стало удобно, красиво и функционально, — рассказал челябинский урбанист Лев Владов. — Мы надеемся, что нам удастся заинтересовать администрацию и собственников ближайших зданий проинвестировать создание сквера.

Сумма затрат пока не подсчитана.

Автомобилистов придется потеснить. Фото: Челябинский урбанист/vk.com

Автомобилистов придется потеснить. Фото: Челябинский урбанист/vk.com

Между тем, Лев Владов предложил обустроить улицу Карла Маркса. Он отмечает, что улица в самом сердце исторического центра миллионного города выглядит выглядит холодно и депрессивно, но у нее есть огромный потенциал.

— Я знаю, как сделать эту улицу снова зеленой, комфортной и насыщенной людьми. Инвесторы увидят потенциал территорий. Предприниматели разработают бизнес-модели для будущих заведений и магазинов, — написал урбанист. — Для запуска процесса мне понадобится четыре метра проезжей части и возможность перерисовать разметку. Вопрос аудитории: кто должен быть инициатором и заказчиком этого проекта? По идее — управление дорожного хозяйства. Как ни странно, управление архитектуры в таких вопросах полностью в стороне. Но разве могут дорожники заниматься подобными проектами?

Он отмечает, что сегодня в структуре администрации не хватает звена, отвечающего за развитие среды, которое бы объединяло зоны ответственности разных управлений и было бы инициатором изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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