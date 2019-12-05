В Магнитогорске пес самостоятельно ездит домой на трамвае

СЕГОДНЯ 04:46 2019-12-05T04:46:12+03:00

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Жители Магнитогорска рассказали в группе «ВКонтакте» про собаку, которая одна ездит в общественном транспорте. На кресле, глядя в окошко. Ну совсем как человек. Может, животное потерялось?

Оказалось, этого пса многие знают. Его зовут Миша. Горожане пишут, что он вполне домашний, и это он так гуляет.

Одно дело уехать, куда глаза глядят. Но ведь еще и вернуться надо. По всей видимости, у Миши это неплохо получается.

— Надо же самому как-то время классно проводить! — прокомментировала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК Светлана Карпенко.

— Миша, обратно поедешь — зайди в пекарню, хлеба дома нет — написал под фото Сергей Коробейников.

Но не все отнеслись к этому с такой легкостью и юмором. Некоторые пользователи соцсети уверены: самовыгул — это зло. Ведь собака может попасть в отлов.

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ИСТОЧНИК KP.RU