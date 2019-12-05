Плесень и ведра вокруг детской кроватки: пятиэтажку в Челябинской области заливает водой с крыши

СЕГОДНЯ 04:47 2019-12-05T04:47:37+03:00

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Не верится, что в этом доме можно жить. С пятого по первый этаж все — в черном грибке. Обои на таких стенах не держатся. По ним постоянно течет вода. Льет и с потолка — хоть под зонтом ходи по квартире. Однако, этот дом в Кусе по адресу ул. Ленинградская, 26 не считается ветхо-аварийным.

Некоторые квартиры пустуют, так как жить здесь опасно. И дело не только в плесени, вредной для здоровья. Люди боятся включать свет — может ударить током. И все же многим больше идти некуда. Здесь живут пенсионеры, лежачие инвалиды, семьи с детьми. Люди спят в обнимку с тазиками.

Плесень в подъезде и квартирах. Кадр из видео Андрея Королева, vk.com/chp_dtp

Общественник Андрей Королев побывал в этом доме и снял на видео отвалившуюся штукатурку, черные стены и ведра вокруг детской кроватки. Он опубликовал фото и видео в своей группе«ЧП Златоуста» в ВК. А потом со словами «Это вам за пенсионеров!» вылил бутылку воды у входа в здание администрации Кусы.

— В настоящее время рассматривается вопрос переноса срока капитального ремонта крыши этого дома на 2020 год за счет проведения капремонта другого дома в более поздний срок. Вопрос находится на контроле, — комментируют в Администрации Кусинского муниципального района.

Но сколько еще придется ждать людям — месяц или год — неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU