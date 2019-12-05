В Челябинской области зафиксирован первый случай гриппа

СЕГОДНЯ 06:47 2019-12-05T06:47:12+03:00

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Одному из простудившихся в Челябинской области поставили диагноз «свиной» грипп. Это первый случай гриппа на Южном Урале нынешней зимой. Диагноз подтвержден в лаборатории, сообщает Роспотребнадзор по Челябинской области.

— У людей с ослабленным здоровьем «свиной» грипп очень быстро вызывает тяжелые осложнения, — говорят медики. — Уже на второй — третий день болезни может начаться воспаление легких. У многих пациентов в этом случае развивается дыхательная недостаточность и человека может спасти только экстренная госпитализация: требуется вентиляция легких.

Поэтому горожан просят особенно трепетно относиться к своему здоровью и не заниматься самолечением.

Сейчас в Челябинской области заболеваемости острыми респираторными инфекциями ниже эпидемиологического порога на 4,5%. За последнюю неделю ко врачам обратились более 24 тысяч южноуральцев. Большинство из них подкосили ротавирус, риновирусы и парагрипп.

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ИСТОЧНИК KP.RU