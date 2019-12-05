Жителей Челябинска возмутили счета за свет от старого поставщика элеткроэнергии
С конца ноября челябинцам стали приходить квитанции от старого поставщика электроэнергии «МРСК Урала». Напомним, компания имела статус гарантирующего поставщика и собирала деньги за свет с 1 июля 2018 по 30 июня 2019. Массовую рассылку квитанций компания прекратила четыре месяца назад.
Люди удивлены, что рассылка возобновилась и с населения снова требуют деньги. Однако в самой компании утверждают, что квитанции направляются исключительно должникам.
— Это счета за долги, которые накопились у потребителей с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года. Общая сумма просроченной задолженности физических лиц составляет больше 850 миллионов рублей. Взысканные средства компания направит на ремонт и реконструцию электросетей, на повышение их надежности и безопасности, — поясняют в пресс-службе «МРСК-Урала».
Тем, кто оплатит задолженность до конца года, энергетики обещают не начислять пени. После Нового года компания будет выбивать долги через суд.
Узнать, остались ли у вас долги, можно:
— по телефону 8-800-25-01-220 (звонок бесплатный);
— в WhatsApp по номеру +7 (912) 29-01-220;
— в интернет-приемной на сайте компании;
— в офисах «МРСК Урала» (Челябинск, Копейском шоссе, 40).
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ИСТОЧНИК KP.RU