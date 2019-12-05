Двое в больнице: дама на иномарке въехала в группу рабочих, стоявших на тротуаре

СЕГОДНЯ 08:02 2019-12-05T08:04:47+03:00

Две пострадавшие в больнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один человек сам отказался ехать в больницу

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ДТП произошло рано утром в четверг, 5 декабря. Группа рабочих ждала служебный автобус у проезжей части на перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов. Неожиданно в них влетела потерявшая управление иномарка.

В ДТП пострадали три человека. По словам очевидцев, двух женщин сразу увезли в больницу. Попавшего под колеса машины мужчину осмотрел работником скорой, однако от госпитализации рабочий отказался, предпочел пойти на работу.

У виновницы ДТП нервный срыв.

Восстановить картину произошедшего должны сотрудники ГИБДД.

КП-Челябинск ждет официальный комментарий по этой аварии от сотрудников пресс-службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU