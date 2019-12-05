2019-12-05T09:30:15+03:00
Происшествия

К Новому году черные лесорубы открыли охоту на пихты в Челябинской области

Первых браконьеров уже поймали под Катав-Ивановском
Лидия ПЕСКОВА
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Черные лесорубы уже готовятся к елочным базарам.Черные лесорубы уже готовятся к елочным базарам.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В лесничествах региона начали заготавливать новогодние ели и сосны. Обычно их рубят на специальных плантациях или во время санитарной очистки леса. Но браконьеры стараются вывезти из лесов самые красивые и здоровые деревца. В Катав-Ивановском районе области задержали две группы черных лесорубов.

— Одна из них работала в Лемезинском лесничестве. Браконьеры валили большие деревья, а потом отпиливали вершину с шишками — такие можно продать подороже. Другая группа хотела нажиться на богатствах Сульского лесничества. Добычей браконьеров стали 166 пихт. Общий ущерб составил прядка 400 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Черные лесорубы уже установлены. Возбуждены уголовные дела.

Преступникам грозит штраф до 1,5 млн рублей или четыре года тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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