2019-12-05T10:37:46+03:00
Происшествия

Украденная собака несколько дней провела на цепи в чужом сарае в Челябинской области

Найти овчарку помогли полицейские
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Сначала хозяин сам искал четвероногого друга, а потом обратился в полицию. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.Сначала хозяин сам искал четвероногого друга, а потом обратился в полицию. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Изменить размер текста:

В селе Варламово под Чебаркулем пропала породистая собака. Четырехлетняя овчарка Лада, у которой есть настоящая родословная, играла во дворе частного дома, а потом исчезла. Хозяин бросился ее искать.

— Мужчина несколько дней ходил по селу, расcпрашивал земляков о собаке. Но никто ему не смог помочь. Тогда мужчина обратился в полицию, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Следственно-оперативная группа обошла все дворы, раcспросила соседей. В результате собаку, исхудавшую, на цепи, нашли в одном из сараев. Владельцы этой постройки признались, что зверя им привел родственник и попросил спрятать.

39-летний мужчина, который подозревается в краже собаки, уже имеет судимость. Злодея задержали и отвезли в полицию на допрос. За rражу чужого имущества ему грозят два года тюрьмы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Челябинском в кювет рухнул строительный кран
К Новому году в Челябинске появится космический сквер
Клиенты Tele2 сами выберут новогодний подарок
Банк УРАЛСИБ в Челябинске выступил генеральным партнером конференции «Стираем границы для экспорта»
Мэрия Челябинска ищет подрядчиков на очистку крупнейших городских магистралей
Завершены поиски исчезнувшего в Челябинске 11-летнего школьника
К Новому году черные лесорубы открыли охоту на пихты в Челябинской области
Искусствоведу не понравилась «беременная» Терешкова и комичные Белка и Стрелка в Челябинске
Двое в больнице: дама на иномарке въехала в группу рабочих, стоявших на тротуаре
В Челябинске ищут одиннадцатилетнего мальчика-бегунка
Жителей Челябинска возмутили счета за свет от старого поставщика электроэнергии
В Челябинской области зафиксирован первый случай свиного гриппа
Плесень и ведра вокруг детской кроватки: пятиэтажку в Челябинской области заливает водой с крыши
Странный челябинский монумент выпучил глаза
В Магнитогорске пес самостоятельно ездит домой на трамвае
ВТБ пополнил карты сторонних банков на 3 миллиарда рублей
Чемпионат Европы по боксу планируют провести в Челябинске
Урбанисты предложили благоустроить территорию возле правительства Челябинской области
В Челябинске ищут мусорщиков для работы с «наноурнами»
На дорогах в Челябинске установили камеры-невидимки