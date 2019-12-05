Украденная собака несколько дней провела на цепи в чужом сарае в Челябинской области
В селе Варламово под Чебаркулем пропала породистая собака. Четырехлетняя овчарка Лада, у которой есть настоящая родословная, играла во дворе частного дома, а потом исчезла. Хозяин бросился ее искать.
— Мужчина несколько дней ходил по селу, расcпрашивал земляков о собаке. Но никто ему не смог помочь. Тогда мужчина обратился в полицию, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Следственно-оперативная группа обошла все дворы, раcспросила соседей. В результате собаку, исхудавшую, на цепи, нашли в одном из сараев. Владельцы этой постройки признались, что зверя им привел родственник и попросил спрятать.
39-летний мужчина, который подозревается в краже собаки, уже имеет судимость. Злодея задержали и отвезли в полицию на допрос. За rражу чужого имущества ему грозят два года тюрьмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU