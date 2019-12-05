Под Челябинском в кювет рухнул строительный кран

СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-05T11:31:02+03:00

Автокран вылетел за пределы трассы. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

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Глубокой ночью 5 декабря под Челябинском случилось серьезное ДТП. 41-летний водитель автокрана Liebherr потерял управление и вылетел с трассы. Строительная техника упала в овраг.

Известно, что аварию спровоцировала погода — ночью шел снегопад.На крутом изгибе трассы, махину занесло, она пробила металлическое ограждение и полетела с обрыва. Водитель выжил и даже не попал в больницу — выписали на амбулаторное лечение.

— Водитель автокрана житель Тюменской области со стажем вождения больше 20 лет, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU