Мокрый снегопад ждут в Челябинской области
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 6 декабря, в Челябинской области пройдет мокрый снег. Особенно обильным снегопад будет на западе региона. Не исключены метели.
— Днем — отложение мокрого снега на провода, гололедные явления, местами порывы ветра 17-22 м/с, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Спасатели напоминают, что во время снегопадов, рекомендуется воздержитесь от поездок по городу. Если пришлось выйти на улицу, то будьте осторожны при ходьбе. В условиях гололеда на трассе соблюдайте дистанцию и безопасный скоростной режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU