2019-12-05T13:13:36+03:00
Общество

Мокрый снегопад ждут в Челябинской области

Самый сильный удар стихии придется на запад Южного Урала
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинской области ожидается мокрый снег.В Челябинской области ожидается мокрый снег.Фото: Евгения ГУСЕВА
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По прогнозам синоптиков, в пятницу, 6 декабря, в Челябинской области пройдет мокрый снег. Особенно обильным снегопад будет на западе региона. Не исключены метели.

— Днем — отложение мокрого снега на провода, гололедные явления, местами порывы ветра 17-22 м/с, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Спасатели напоминают, что во время снегопадов, рекомендуется воздержитесь от поездок по городу. Если пришлось выйти на улицу, то будьте осторожны при ходьбе. В условиях гололеда на трассе соблюдайте дистанцию и безопасный скоростной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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