Житель Челябинска пригрозил взорвать банк после отказа в кредите
4 декабря в дежурную часть пришел вызов из отделения банка по улице Кирова в Челябинске. Недовольный клиент грозился взорвать учреждение. Ближайшим к месту ЧП оказался наряд вневедомственной охраны Росгвардии.
Бойцы оперативно примчались на место и были готовы к самым непредсказуемым вариантам развития событий. Однако ситуация оказалась тривиальная — встретил их подвыпивший челябинец.
— При виде наших сотрудников гражданин прекратил противоправные действия, назвав свои данные. Им оказался ранее судимый 43-летний житель села Замериново. Причину своего поведения южноуралец объяснил тем, что он обратился в финансовое учреждение с просьбой о выдачи кредита, однако получил отказ. Гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU