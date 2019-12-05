Пенсионерка из Челябинска продает за миллион вышитую копию знаменитого шедевра

СЕГОДНЯ 14:52 2019-12-05T14:55:01+03:00

Изменить размер текста: A A

79-летняя пенсионерка Мария Коростелева продает за миллион репродукцию знаменитой картины Александра Иванова «Явление Христа народу», пишет Hornews.com. Но не просто перерисовку, а вышитую в технике рисовальной глади — оттого и цена такая высокая.

Женщина проделала колоссальную работу, вышив аккуратными стежками каждый фрагмент шедевра на полотне 120*100 см. Мастерица уделила особое внимание коже. Признается, наложила отпечаток профессия — до пенсии она работала врачом-дерматологом в кожно-венерологическом диспансере. Особое внимание она уделила колористике: чтобы лица героев получились нужных цветов, она брала нити разных оттенков и вышивала в два-три слоя.

С помощью ниток повторена каждая деталь. Фото: Hornews.com

Мария Коростелева занимается вышивкой уже 20 лет. С помощью ниток и иголок она повторила такие работы как «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Всадница» Брюллова, «Л.Н. Толстой в Ясной поляне» Щербакова.

— Цветочки вышивать — это тоже хорошо, но на цветы посмотришь и забудешь. А картины великих художников оставляют в тебе отпечаток, — признается Мария Коростелева.

Благодаря нескольким слоям ниток, достигается трехмерный эффект. Фото: Hornews.com

По словам искусствоведов, оценка предметов искусства — штука сложная и не всегда зависит от вложенных сил. А пока Мария Коростелева мечтает организовать персональную выставку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете талантливых мастеров из Челябинска и области?

Расскажите о них нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU