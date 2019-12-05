Пенсионерка из Челябинска продает за миллион вышитую копию знаменитого шедевра
79-летняя пенсионерка Мария Коростелева продает за миллион репродукцию знаменитой картины Александра Иванова «Явление Христа народу», пишет Hornews.com. Но не просто перерисовку, а вышитую в технике рисовальной глади — оттого и цена такая высокая.
Женщина проделала колоссальную работу, вышив аккуратными стежками каждый фрагмент шедевра на полотне 120*100 см. Мастерица уделила особое внимание коже. Признается, наложила отпечаток профессия — до пенсии она работала врачом-дерматологом в кожно-венерологическом диспансере. Особое внимание она уделила колористике: чтобы лица героев получились нужных цветов, она брала нити разных оттенков и вышивала в два-три слоя.
С помощью ниток повторена каждая деталь. Фото: Hornews.com
Мария Коростелева занимается вышивкой уже 20 лет. С помощью ниток и иголок она повторила такие работы как «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Всадница» Брюллова, «Л.Н. Толстой в Ясной поляне» Щербакова.
— Цветочки вышивать — это тоже хорошо, но на цветы посмотришь и забудешь. А картины великих художников оставляют в тебе отпечаток, — признается Мария Коростелева.
Благодаря нескольким слоям ниток, достигается трехмерный эффект. Фото: Hornews.com
По словам искусствоведов, оценка предметов искусства — штука сложная и не всегда зависит от вложенных сил. А пока Мария Коростелева мечтает организовать персональную выставку.
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