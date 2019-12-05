Челябинец поведал о малой планете под названием Челябинск

СЕГОДНЯ 16:01 2019-12-05T16:13:49+03:00

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Осенью 2018 года челябинец узнал, что именем Челябинска названа малая планета. Информацию об этом совершенно случайно нашел ученый Дмитрий Филиппов.

КП-Челябинск Дмитрий Филиппов рассказал, как он об этом узнал:

— Я вообще человек, далекий от космоса. Но я занимаюсь связями с общественностью, и однажды выполнял сложное поручение. Оно было связано с астрономией и космическими объектами, в том числе с малыми планетами. Тогда я нашел порядка 25 таких названий малых планет определенных географических мест. Как вы думаете, неужели это не могло натолкнуть меня на мысль подумать о Челябинске? Тогда я сознательно стал искать и нашел. В русскоязычном секторе этих данных не было. И тогда я стал изучать иностранные источники. И там нашел упоминание о малой планете Челябинск.

15 февраля 2013 года над Челябинском взорвался метеорит, который сделал знаменитым наш город на весь мир. Услышал об этом событии международного масштаба и астроном, бельгийский ученый Эрик Вальтер Эльст. Еще в 1992 году в обсерватории Ла-Силья в Чили еще он обнаружил ранее неизвестный космический объект. Среди планет Солнечной системы вращался небольшой околоземный астероид (малая планета) из группы астероидов под названием Амур. Небесное тело получило свой номер — 21088. Под ним оно и существовало вплоть до 2013 года. Узнав о челябинском метеорите, видимо, тогда он решил назвать открытый им астероид в честь Челябинска.

Мы поинтересовались у Дмитрия, как вообще возникают такие бренды?

— Специально я не ищу бренды и не создаю их. Но я живу в нашем городе и всегда, как говорится, в полной боевой готовности. Если я вижу что-нибудь, что хоть как-то может выделить Челябинск из ряда городов своей необычностью, я не пройду мимо.

Что дальше, спросили мы у Дмитрия?

— У меня в голове — появление арт-объекта, где гуляют челябинцы и гости города. Но это пока мечта. Тогда мне пришла в голову идея выпустить почтовую карточку, чтобы весь мир узнал о том, что есть малая планета под названием Челябинск. Это еще один шанс напомнить о Челябинске всему миру!

ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Филиппов — кандидат исторических наук, доцент ЮУрГАУ, преподаватель, авторитетнейший специалист в сфере связей с общественностью, человек, занимающийся наукой и продвижением образовательных учреждений, формированием имиджа. Обладатель престижной премии «Белое крыло» — уральская премия в области связей с общественностью. Ею награждена первая пресс-служба ЧелГУ, которую он создал.

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