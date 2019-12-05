На работе мужчины и женщины совсем не прочь поменяться местами

СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-05T17:11:59+03:00

В Челябинске составили рейтинг профессий, которые популярны у обоих полов

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Аналитики «Head Hunter» составили рейтинг типично мужских профессий, популярных у женщин, и рейтинг типично женских профессий, популярных у мужчин, сообщает «Челябинск Сегодня».

К примеру, женщины в нашем городе очень активно подают резюме на такие «мужские» профессии, как:

— программист,

— водитель,

— машинист,

— системный администратор,

— охранник,

— строитель,

— коллектор,

— автомойщик,

— геодезист,

— сторож.

А мужчины успешно трудятся в условно женских сферах. Среди них есть:

— педагоги,

— бухгалтеры,

-кассиры,

— администраторы,

— секретари,

— журналисты,

— горничные, уборщики;

— психологи и модели.

— Современные женщины успешно осваивают «мужские» профессии. Тем не менее, девушка-программист или девушка-автомеханик зачастую воспринимаются скептически — и совершено напрасно, — говорит руководитель пресс-службы «Head Hunter — Урал» Анна Осипова. — А среди мужчин же все большую популярность набирают профессии бьюти-сферы. И справляются с такой работой они не хуже женщин: нужно лишь, как и любому сотруднику, пройти обучение и «набить» руку.

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ИСТОЧНИК KP.RU