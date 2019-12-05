На работе мужчины и женщины совсем не прочь поменяться местами
Аналитики «Head Hunter» составили рейтинг типично мужских профессий, популярных у женщин, и рейтинг типично женских профессий, популярных у мужчин, сообщает «Челябинск Сегодня».
К примеру, женщины в нашем городе очень активно подают резюме на такие «мужские» профессии, как:
— программист,
— водитель,
— машинист,
— системный администратор,
— охранник,
— строитель,
— коллектор,
— автомойщик,
— геодезист,
— сторож.
А мужчины успешно трудятся в условно женских сферах. Среди них есть:
— педагоги,
— бухгалтеры,
-кассиры,
— администраторы,
— секретари,
— журналисты,
— горничные, уборщики;
— психологи и модели.
— Современные женщины успешно осваивают «мужские» профессии. Тем не менее, девушка-программист или девушка-автомеханик зачастую воспринимаются скептически — и совершено напрасно, — говорит руководитель пресс-службы «Head Hunter — Урал» Анна Осипова. — А среди мужчин же все большую популярность набирают профессии бьюти-сферы. И справляются с такой работой они не хуже женщин: нужно лишь, как и любому сотруднику, пройти обучение и «набить» руку.
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ИСТОЧНИК KP.RU