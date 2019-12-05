2019-12-05T17:32:14+03:00
Общество

«Студент года» Елена Шумакова призналась, почему не мечтает «свалить из Челябинска»

А также как стать успешной в провинции
Лидия ПЕСКОВА
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Елена Шумакова. Фото: lentachel.ru.Елена Шумакова. Фото: lentachel.ru.
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Челябинка Елена Шумакова учится в магистратуре, преподает в университете и реализует успешные проекты. Недавно Елена получила премию #EVENTIADA в номинации «Студент года» и рассказала журналистам LentaChel.ru, почему она влюблена в город заводов и заборов.

— Преимущество Челябинска в его локальности. Большая часть людей из какой-либо сферы знают друг друга. Ты всегда можешь обратиться к знакомым за помощью, за советом. За это город и люблю: тут у меня есть возможность воплощать свои проекты, — объясняет Елена.

Сейчас Елена Шумакова проводит «Школу Медиаграмотности» для начинающих журналистов. Каждый месяц она приглашает на факультет журналистики ЧелГУ медиаспециалистов, которые делятся опытом. Недавно Елена презентовала еще один проект «Блогосфера» для начинающих журналистов, блогеров, PR-специалистов, SMMщиков, фотографов, видеографов.

«Студент года» надеется, что полезна Челябинску и не собирается никуда уезжать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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