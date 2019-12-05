2019-12-05T17:50:29+03:00
Общество

В Челябинске нашли нестираемый мел и не лопающуюся пузырьковую пленку

Чем местный бизнес удивил иностранцев
Лидия ПЕСКОВА
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Пузырьковую пленку из Челябы не лопнешь. Фото: uralpress.ru.Пузырьковую пленку из Челябы не лопнешь. Фото: uralpress.ru.
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Челябинск с двухдневным визитом посетила делегация бизнесменов из Киргизии и Казахстана, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

На переговоры приехали более 50 предпринимателей со всей области. Многие привезли образцы своей продукции, стопки коммерческих предложений.

— Среди прочего наша компания выпускаем аналог воздушной пузырьковой пленки, где вместо воздуха находится пенопластовый шарик, — рассказал о своем предложении генеральный директор ООО “Квалитет” Данила Кулаков.

— А мы являемся практически единственными крупными производителями талькового мела в России, который используется для разметки в сварочном производстве. Наш мел держит температуру до 2 тысяч градусов и не стирается. Также мы представляем камни для охлаждения алкогольных напитков в индивидуальных дизайнерских упаковка. Сегодня их можно купить в “Леруа Мерлен”, — говорит представитель ООО “Атакадо» Александр Бельков.

Зарубежные гости признались: думали, что на Южном Урале развивается только металлургия. Многие бизнесмены нашли в Челябинске потенциальных партнеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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