11-летняя школьница из Челябинска не сказала суду: был интим по принуждению или по доброй воле
Следственный комитет подал ходатайство об аресте 15-летнего жителя Челябинска, которого подозревают в изнасиловании 11-летней подруги. Однако городской суд Златоуста отклонил ходатайство.
Оба школьника из Челябинска, познакомились в социальных сетях, а потом сбежали из дома и сняли квартиру в Златоусте. Там влюбленные провели несколько дней, пока их не нашли родители и полиция. Оказалось, что пара успела вступить в интимные отношения.
Теперь Ромео грозит уголовное наказание. Третьего декабря его поместили в изолятор временного содержания, а в четверг, 5 декабря, освободили из-под стражи.
Следствие полагает, что он все же воспользовался беспомощностью ребенка, так как в силу своего возраста девочка не могла понимать, к каким последствиям приведет это знакомство.
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ИСТОЧНИК KP.RU