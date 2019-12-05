11-летняя школьница из Челябинска не сказала суду: был интим по принуждению или по доброй воле

СЕГОДНЯ 20:12 2019-12-05T20:16:07+03:00

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Следственный комитет подал ходатайство об аресте 15-летнего жителя Челябинска, которого подозревают в изнасиловании 11-летней подруги. Однако городской суд Златоуста отклонил ходатайство.

Оба школьника из Челябинска, познакомились в социальных сетях, а потом сбежали из дома и сняли квартиру в Златоусте. Там влюбленные провели несколько дней, пока их не нашли родители и полиция. Оказалось, что пара успела вступить в интимные отношения.

Теперь Ромео грозит уголовное наказание. Третьего декабря его поместили в изолятор временного содержания, а в четверг, 5 декабря, освободили из-под стражи.

Следствие полагает, что он все же воспользовался беспомощностью ребенка, так как в силу своего возраста девочка не могла понимать, к каким последствиям приведет это знакомство.

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ИСТОЧНИК KP.RU