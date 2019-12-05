2019-12-05T22:17:51+03:00
Спорт

В матче «Трактора» с «Нефтехимиком» команды забросили 10 шайб и не победили

Черно-белые уступили в Нижнекамске — 4:6
Алексей МИКУШИН
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Фото: ХК "Трактор".Фото: ХК "Трактор".
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В конце сентября, на старте регулярного чемпионата КХЛ «медведи» на своей площадке уже встречались с «волками». В том матче «Трактор» уступил 1:2.

До середины сегодняшнего поединка в Нижнекамске счет на табло оставался равным — 2:2. Хозяева открыли счет на четвертой минуте, а на 17-й челябинцы отыгрались, благодаря голу Руслана Карлина, который записал первую шайбу на свой лицевой счет. «Нефтехимик» снова вышел вперед, и снова черно-белые после точного броска Эндрю Кейлофа сравняли счет.

Но на экваторе матча нижнекамцы забросили две шайбы с разницей всего в четыре секунды, и вышли вперед 4:2! В третьем периоде Александр Авцин довел преимущество хозяев до минимума — 4:3. В конце матча «Нефтехимик» забросил еще дважды, а «Трактор» ответил одним голом. Итого — 6:4 в пользу нижнекамцев.

В субботу, 7 декабря «Трактор» в Магнитогорске сыграет с местным «Металлургом».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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