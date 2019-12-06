2019-12-06T04:01:28+03:00
Общество

Чудо!? Кастрированные бездомные собаки продолжают размножаться в Челябинской области

Люди жалуются в соцсетях и чиновникам
Ирина КАРЕЛИНА
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На этом фото жителя Миасса - другая собака, но подобная ситуация.На этом фото жителя Миасса - другая собака, но подобная ситуация.
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В одном из дворов Миасса живет стая бродячих собак: четыре кобеля и одна сука. Люди жаловались в администрацию города, что псы постоянно размножаются. Летом приехала служба отлова, забрала собак, стерилизовала и вернула обратно во двор.

— И вот в ноябре сука снова ощенилась. Четыре щенка. Зоозащитники, как такое может быть? Чудеса?! — возмутилась Алия Буровина в группе «Инцидент Миасс» в ВК.

Некоторые подписчики паблика отреагировали на «чудо» с юмором:

— С ними беседу проводили! Видимо, на стерилизацию не хватило. Так покошмарили и выгнали.

— Это щенки мужа от первого брака.

Выяснилось, что увозили и кастрировали только кобелей.

— В первый отлов эту собаку не смогли поймать. А во время второго контракта она уже ощенилась. Решили дождаться, пока она выкормит щенков, а потом стерилизовать. Иначе щенки погибнут, — прокомментировала зоозащитница Юлия Бондарь.

Но этот ответ не устроил местных жителей. Во-первых, стая нападает на прохожих и покусала уже несколько человек. А во-вторых, как забеременела собака, если кобелей кастрировали? Люди решили снова жаловаться в администрацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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